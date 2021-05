Leevendused: restoranid avasid väliterrassid ja poed ostlejatele uksed

Maaroos lisas, et mõnes väikses kaupluses on uksel teenindaja, kes inimesi kontrollib ja jälgib, et poes oleks lubatud arv kliente. Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles Postimehele, et eilset päeva ei saa nimetada tormijooksuks. «Huvi on päris suur, kuid ei saa ka öelda, et me ei suudaks leevenduste normatiive täita,» rääkis Pärnits. «Selgelt on poolteist kuud midagi ostmata jäänud. Iga inimene tahab kevadel olla kevadkollektsioonis,» lisas ta.