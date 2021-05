Välismaa lühiuudised

Kolumbia rahutustes on hukkunud ligi 20 inimest

Kolumbias on viis päeva kestnud meeleavaldustel maksureformi vastu hukkunud vähemalt 19 inimest ja üle 800 saanud vigastada. Võimud on kinni pidanud 431 inimest ja valitsus on rahutustest enim mõjutatud linnadesse saatnud sõjaväe. Osa vabaühendusi süüdistavad politseid tsiviilelanike tulistamises. Ühtlasi uuritakse politseivägivalla süüdistusi. Kaitseminister Diego Molano väitel on vägivalla taga vasakäärmusliku rühmituse Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) dissidendid ja Rahvusliku Vabastusarmee (ELN) sissid. President Ivan Duque’i valitsus on rahutuste tõttu otsustanud maksureformi ettepanekust loobuda. Sellest hoolimata jätkasid kümned inimesed esmaspäeval pealinnas Bogotás protestimist ja teede tõkestamist. Maksureformi on kritiseeritud keskklassi karistamise eest keset koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduskriisi. AFP/STT/BNS