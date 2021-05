Nüüd siis lisandus meie sekka omajagu värsket kultuuri. Peale järjekordset kohustuslikku pausi said ennast avalikkusele taasavada kohalikud näitusemajad. Nende pingsast ootuskibelusest annab märku juba see, et pea kõik muidu kolmapäevast pühapäevani töötavad asutused avasid oma uksed juba esmaspäeval ning jäävad mõneks ajaks avatuks iga päev, teiste seas ka Tallinna Kunstihoone.