Eesti lühiuudised

Riigikogu liige müksas autoga tuntud protestijat

Keskerakondlasest riigikogu liige Igor Kravtšenko (pildil) sõitis esmaspäeval otsa Toompea ees koroonapiirangute vastu protestinud Daniel Rüütmannile. Rüütmannil pole enda sõnul kahtlustki, et tegu oli tahtlik. Ta kinnitas, et räägib juhtunust juristiga ning valmistab ette kahjunõuet. «Tahtlik müksamine oli, see on fakt. Alati oleks saanud signaali anda, sest ma olin hõivatud politseiga vesteldes,» kirjutas ta sotsiaalmeedias. Kravtšenko palus juhtunu pärast vabandust ning avaldas kahetsust.