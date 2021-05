Pean tõdema, et teiega intervjuud teha on ühest küljest tohutult huvitav ja teisalt ülimalt keeruline – te laiendate iga teemat niisuguse kire ja voolavusega, et sellest võiks omakorda uue loo kirjutada. Mõtlesin, et läheneme asjale seekord teisiti ja käime ainult mööda «Hinguse» muusikalisi jalajälgi.

(Naerab.) Lootusetu, sest ka see pilt saab olema väga seiklusrikas ja kirju! Kunagi, seda tsüklit alustades mõtlesin, et «Hinguseid» võiks kirjutada läbi kogu elu. Mitte sundmõtte või sundusena, vaid aeg-ajalt – siis, kui see teema mind jälle enam puudutab. «Hinguse» mõiste on eesti keeles väga avar ja võimaldab mõelda nii mikro- kui makro-, aga ka filosoofilistes mõõtkavades, ning just need kvaliteedid on mind ikka inspireerinud.