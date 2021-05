Eesti lühiuudised

Kersna: õpetajate palka üle keskmise tõsta veel ei saa

Helle-Moonika Helme: kapo ei näinud protestis ohtu

Kõlvart: Tallinn soovib, et kõik jääksid rahule

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti (Keskerakond, pildil) sõnul soovib linnavõim Estonia teatri laienduse puhul kaaluda põhjalikult kõiki võimalusi ning eesmärk on saavutada koostöös kõiki asjaosalisi rahuldav tulemus. «Samas pole siin midagi varjata, et ka Tallinna linna spetsialistid on juba andnud hinnanguid ning praegu käib linna süsteemis analüüs, mis pole veel lõplikult kokku pandud. See pole pelgalt arhitektide ja muinsuskaitse küsimus, vaid on veel terve rida aspekte, millega tuleb arvestada,» rääkis Kõlvart. Tema sõnul tuleb mõelda ka selle peale, kuidas seda projekti on võimalik ellu viia linnaruumiliselt ning kuidas see mõjutab keskkonda Tammsaare pargis, mis on riikliku looduskaitse all. Rääkimata sellest, et Estonia teater asub UNESCO Tallinna vanalinna muinsuskaitse alal. BNS