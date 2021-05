Viirus Eestis: hästi on vaid Võrumaal ja saartel

Tellijale

Eile tuli 430 uut nakatunut, eelmise nädala kolmapäeval lisandus neid 409. «Me juba näeme, et nakatumisi tuleb juurde. Aga muidu on nakatumine olnud üsna sama tasemega,» ütles Fischer. Teadlase hinnangul ei saa veel sajaprotsendilise kindlusega öelda, kas praegune kõikumine on juhuslik või ootab pärast platood ees tõus.

Teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar selgitas Postimehele, et võrreldes eelmise nädalaga nakatumistase natuke langes ning seetõttu ei saa kindlalt väita, et oleme platoo saavutanud. «Suur langus saab tekkida ikka väga kõrgelt: kui me oleme kuskil madalamal, siis langus ei ole ka enam nii terav,» sõnas professor.