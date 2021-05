Jaapanlased ehitasid Covid-19 toetusmeetme eest hiiglasliku kalmaari

Kohalike võimude teatel loodetakse, et üle 200 000 euro maksnud kalmaarist saab suur turistiatraktsioon.

Noto linn Ishikawas sai CNNi teatel keskvõimult üle kuue miljoni euro, et aidata kohalikku majandust pandeemiast taastumisel.

Kohaliku meedia teatel on kuju peaaegu neli meetrit kõrge ja ligi üheksa meetrit pikk. Kalmaar on Notos kohalik delikatess ja kuju ehitamine oli kohaliku linnavõimu esindaja sõnul osa pikaajalisest strateegiast, et tõsta teadlikkust linna kalatööstusest ja elavdada turismi.