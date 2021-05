Välismaa lühiuudised

Hongkongi aktivistile mõisteti uus karistus

Hongkongi vangistatud dissidendile Joshua Wongile määrati eile mullu hoolimata koroonapiirangutest Tiananmeni väljaku veresauna mälestusüritusel osalemise eest veel kümnekuune vanglakaristus. Prokuratuur on esitanud nüüdseks süüdistuse 24-le mälestusüritusel osalenud tuntud aktivistile. Eile määrati neist neljale vanglakaristus. Wong, kes on Hongkongi demokraatiameelse liikumise üks tuntumaid nimesid, kannab juba 13 ja poole kuu pikkust vanglakaristust meeleavaldusel osalemise eest 2019. aastal. Samuti on talle esitatud süüdistus julgeolekuseaduse alusel, mille Peking kehtestas vastusena demokraatiameelsetele protestidele. Süüdimõistmisel on ta silmitsi kuni eluaegse vangistusega. AFP/BNS