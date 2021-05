Ministeeriumist on kuulda sahinaid plaanist teha õpilaste pearaha jagamise skeem kooliastmepõhiseks, et kohalikud omavalitsused ei saaks maagümnaasiume toetada põhikooliosale eraldatud rahast. Lisaks on juttu olnud õpilaste arvu kolmekohalisest miinimumist põhikoolis.