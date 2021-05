Ainult seitse soojakraadi, hallid pilved. Kerge, aga kõle tuul. Ei ole see 3. mai vähemalt Tallinna kohvikuterrassidele ilmastiku poolest just kõige parem avapäev. Ent õhus on elevust ja tunne nagu vasikatel esimest korda heinamaale tormates. Tuleb minna.