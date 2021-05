Eesti kunstiturg – hinnad tõusevad ja nooremad tulevad peale?

Tõusev väärtus?

Pandeemia on mõjunud eesti kunstiturule üllatavalt elavdavalt. «Kunst on liikumises, seda on tunda,» ütleb Haus Galerii juhataja Piia Ausman. «Kindlasti on olnud dünaamika ühene hinnatõus. See on olnud viimase kahekümne viie aasta trend – on olnud seisakuid, aga langusi mitte. Kunstiturgudele on see laiemalt iseloomulik, et heal kunstil on ajas kestev või tõusev väärtus.»