Kristina Viirpalu: kesksugu pole minu teema!

Mina olen alati teinud seda, mida olen teinud. Mul pole kunagi olnud massitooteid, kõik mu asjad valmivad alati üks ühele individuaaltööna. Ehk selles punktis, kuhu kõrgmood on praegu suure ehmatusega jõudnud, olen mina alati olnud. Eks loomulikult on mõjutanud pidude ärajäämised ja pulmade edasilükkamised. Kuid olen ikkagi valmis saanud imekauni kollektsiooni, lihtsalt kurb on, et ei saa seda suurt tööd näidata.