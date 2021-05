Võib vist öelda, et Robert Johnson oli esimene rock-staar. Vähemalt selline rock-staar, kelle ­järgi ennast hiljem ka modelleerida võeti. Selline rock-staar, ­kellesarnaseid maailmas enam eriti ei ole, sest maailma struktuur on muutunud. Rock-staar on küll üsna nõme ja mingit laadi turundusmõtlemisest totaalselt risustatud sõna ja seda ehk ei kõlbakski Robert Johnsoni kohta kasutada. Keith Richards ütles, et Robert Johnsoni muusika on nagu Bach.