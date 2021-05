Kevad kingib lillevaiba

Tallinna botaanikaaia vanem­aednik Marit Mäesaar jagab talvele järgnevat aega lillede õitsemise järgi varakevadeks, kevadeks ja hiliskevadeks. Praegu on tema sõnul kevad, sest üle Eestimaa – olgu soosaartel, võsastikes, metsaservades, paekallastel, mäenõlvadel või jõeniitudel – laiuvad lillevaibad. Kooslused valgetest võsaülastest ja kullakarva kollastest ülastest, kanakoolmetest, kuldtähtedest, rohekaskollastest lepiklilledest, lilladest lõokannustest, sinililledest – mida tegelikult on lisaks sinistele ka roosasid ja valgeid. Looduskaitsealused karukellad on nii mõneski paigas juba ära õitsenud, teisal aga alles tärkavad.