Homme tähistatakse Euroopa päeva. See sümboliseerib maailmajao rahu ja ühtsust. Euroopa päeva tekkelugu on seotud 1950. aasta 9. mail vastu võetud Schumanni deklaratsiooniga. See pani alguse pikaajalisele protsessile, mille tulemusel kujunes välja Euroopa Liit. Rangemalt võttes võib Euroopa Liidu sünniks pidada 1992. aasta Maastrichti lepet. Eesti ühines liiduga 2004. aastal.

Me teame, et Eesti on väike ja hõreda rahvastikuga riik. Siiski leiame Euroopa Liidu pealinna Brüsseli ümbrusest riike, mille pindala on väiksem kui Eestil. Nii näiteks moodustab Belgia pindalalt 2/3 Eestist, samas elab seal 11,5 miljonit inimest. Holland on pindalalt Eestiga võrreldav (41 500 km2), kuid rahvaarv on seal 17 miljonit. Eesti vastavad arvud on 45 000 km2 ja 1,3 miljonit.