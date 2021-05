Ulvi Vilumets: Lastega koos kasvamisest jäävad imelised mälestused

Meie vana talukoht oli seal ammu enne seda, kui tekkis põlevkivilinn Kohtla-Järve, mistõttu on meie maja diagonaalis tänava suhtes, mis sinna hiljem rajati. Minu juured on seal nii sügavalt sees, et ma ei lahku oma kodukohast kindlasti.

Ühel päeval keegi ütles mulle, et ehitate siin oma Vargamäed, kas te ei karda? Teete ja näete vaeva, aga lõpptulemus on see, et teie lastel, kelle nimel te seda teete, pole seda üldse vaja! Emana võin öelda, et olen emakohuse sellega täitnud, et kolmest lapsest kaks on jäänud Ida-Virumaale elama. Mõlemad rajavad endale siin kodu. Keskmine tütar on öelnud, et Kris, tema poeg, mu kõige vanem lapselaps, jääb ehk meie majja elama.