Kallas vaktsiinipassist: oluline on ühtne norm

Reedel ja laupäeval toimunud Euroopa Liidu liidrite mitteametlikul ülemkogul, kus osales peaminister Kaja Kallas, keerles suur osa juttu ümber vaktsiinitõendi. Räägiti sellest, mis õigused on dokumendi omanikul. Näiteks kas vaktsiinipass on tingimus, et inimene võib minna peole või vastupidi – ilma passita peole ei saa.