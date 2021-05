Terviseministril puudub konkreetne koroonatuleviku plaan

«Minu isiklik seisukoht on, et kui Covid-19 pandeemia jätkub, siis on mõistlik riigil ka edaspidi oma elanikele tasuta vaktsineerimist võimaldada,» vastas tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) küsimusele, kas aastal 2022 on Eestis vaktsiin veel tasuta.