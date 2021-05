Eesti lühiuudised

Keskerakonnale annetamise kriminaalasi jõudis kohtusse

Riigiprokuratuur saatis eile kohtusse mullu suvel alustatud kriminaalasja, millega uuriti keelatud annetuse tegemist Keskerakonnale. Süüdistus on esitatud 50 000 euro suuruse keelatud annetuse tegemises ja väidetava mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppe sõlmimises.Ettevõtja Martin Künnapit ja Keskerakonna liiget Catalina Porrot süüdistatakse mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppe sõlmimises.Süüdistuse järgi andis Künnap Porrole 20 000 eurot ning Keskerakonnale 50 000 eurot Porro väidetava mõjuvõimu kasutamise lubaduse eest, et saavutada Künnapiga seotud äriühingute kinnisvaraarendusele soodne ehitusõiguslik otsus. PM

Uuest nädalast saavad end vaktsineerida kõik soovijad

Vaktsineerimise töörühm eesotsas projektijuht Marek Seeriga (pildil) otsustas, et 16–49-aastaste vanuserühma rohkem tükeldama ei hakata ning alates järgmisest esmaspäevast, 17. maist saavad lasta end vaktsineerida kõik soovijad. Kui vaktsineerimisega alles algust tehti, said esiotsa kõik perearstid vaktsiini ühetaoliselt ehk 36 doosi kaupa. Nüüd aga jaotatakse vaktsiini rahvastiku paiknemise alusel, mis tähendab, et Tallinnale eraldatakse rohkem vaktsiini kui näiteks Hiiumaale. ERR