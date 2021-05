Rasv, mesi ja poliitika – Joseph Beuysi sajand

Tellijale

Ameerika, kus vähemusi on palju, moodustasid põliselanikud, kelle jaoks koiott oli kahetise tähendusega – püha loom enne ja trikster pärast valgete invasiooni –, erijuhtumi tagakiusamise «rikkalikus» ajaloos. Beuysi enda sõnul oli tema jaoks väga oluline koiotiga kohtumise viis, ta tahtis täielikult kontsentreeruda loomale, isoleerida end ümbritsevast nii palju kui võimalik ning vältida kohtumist kellegi teisega.

Kennedy lennujaamas võeti kinni kaetud silmadega kunstnik lennukist maha, mässiti vilti, pandi kanderaamile ning viidi kiirabiga galeriisse. Galerii, kus koiott juba Beuysi ootas, oli jaotatud trellidega kaheks. Beuys sisustas puuri vildiribadega ning iga päev toodi galeriisse kaks värsket hunnikut Wall Street Journali, mille peale koiott siis oma loomulikke hädasid tegi.

Kõik päevad veetis Beuys galeriis koiotiga mängides ja suheldes: ta rääkis temaga, julgustas teda vilditükke puruks rebima, tekitas helisid triangliga, mis ta kaela ümber oli, ja mängis koiotile ette lindistatud helisid. Ikooniliseks on saanud fotod vilti mähitud Beuysist, kes seisab karjasepoosis, jalutuskepp käes, Väike John talle ootusärevalt otsa vaatamas.

Kindlasti oli selle kestvus-performance’i näol tegemist Joseph Beuysi ekstsentrilise katsega otsida lepitust valge mehe ja Ameerika, vähemuse ja enamuse, loomade ja inimeste vahel, ning Beuys ka eriti ei eitanud, et ta võttis teadlikult šamaanirolli, kuhu oli sisse peidetud Karjase ja lõpuks ka Kristuse ja Lunastaja kuju. See on kindlasti Beuysi kõige tuntum performance, mille tundmine on absoluutselt kohustuslik kõigile maailma kunstitudengitele.

Duchampi vaikimine ja Beuysi loba

Kui mõelda nende 20. sajandi kunstnike peale, keda iga inimene une pealt nimetada oskab, siis Joseph Beuysi nimi Picasso, Dalí​ või Warholi kui hoopis tõenäolisemate kandidaatide kõrval vaevalt esile kerkib. Vähemalt Eestis mitte. Ometigi on Beuysi, kel täna 100. sünniaastapäev, sageli peetud Marcel Duchampi kõrval 20. sajandi kõige olulisemaks kunstnikuks, kellele Warhol oli öelnud peale põgusat vestlust, kui nad 1974. aastal, mil Beuys USAs loenguturneel käis, esimest korda kohtusid, et too võiks tulla Ameerikasse ja hakata USA presidendiks, sest ta on nii tark.