Võib saada pruuniks teiseks juuniks

Välikohvikutes oli eile keeruline leida vaba kohta. Delta õppehoone esine astmestik oli samuti päikesekiirtes kümblejaid täis. Eile pärastlõunal kella nelja ajal küündis temperatuurinäit Tartus 25 plusskraadini. Ka tänaseks lubab ilmateenistus, et soojakraadid võivad kerkida 26ni.

Soojad suvised ilmad on toonud inimesed tänavatele ja jőe äärde. FOTO: Sille Annuk

Päevitajad peaksid siiski silmas pidama, et praegu on UV-kiirguse tase keskmisest kõrgem, mis tähendab, et päikese käes viibides tuleks olla ettevaatlik.