Eesti lühiuudised

Endine välis- ja kaitseminister Jüri Luik (Isamaa, pildil), praegu veel riigikogu väliskomisjoni aseesimees, naaseb juuni alguses välisteenistusse. Esialgsetel andmetel saab temast peagi Eesti alaline esindaja ehk suursaadik NATO juures, alliansi Brüsseli peakorteris. «Minule on tegu naasmisega alma mater’isse, kodusesse välisministeeriumi, kust suvel 2017 sisepoliitikasse tulin. Nüüdne samm tähendab mõistagi lahkumist nii riigikogust kui ka sisepoliitikast,» kommenteeris Luik, kes lisas, et jääb ikkagi erakonna lihtliikmeks. «Olen Isamaa üks rajajaid, hoian neile pöialt ja loodan, et neil läheb hästi,» ütles ta. ERR

Vandeadvokaat Allar Jõks esitas üleeile halduskohtule kaebuse valitsuse piirangukorralduste pärast. «Kaebus on esitatud ühe Kalamaja perekohviku huvides, kuid puudutab kõiki, kelle suhtes mai alguses pikendati keeldusid – teatrid, restoranid ja spaad,» teatas Jõks. Ta toonitas, et valitsuse peale kaebamine ei tähenda seda, et ta oleks viiruseeitaja. «Küll eitan arusaama, et viiruse tõrjel ei pea riik arvestama teiste õigustega,» selgitas ta. «Puudused valitsuse keeldude põhjendamisel tõstatavad küsimuse, kelle ülesanne on viiruse tõrjel vaadata suuremat pilti.» PM