Tean omast käest, et nooruses on kirjutada lihtne. Aega on lihtsalt rohkem käes. Vahur on palju kirjutanud. Kuid pärast «Serafima ja Bogdani» avaldamist küsisin ta käest, kuidas on võimalik, et ta suutis turundajatöö ja väikese lapse kõrvalt kirjutada romaani. Ja veel sellise tellise. Ta ütles, et see on väga lihtne – iga päev peab end sundima kirjutama paar lehekülge. Et see on kohati nüri ja raske töö. Kuid see on viis, kuidas saab romaan valmis. Ja saigi. See on muljet avaldav aja planeerimise ja enese distsiplineerimise oskus, mis on enamiku, ka minu jaoks, kättesaamatu.