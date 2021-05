Elav kunstiajalugu Vabaduse väljaku ääres

Vabaduse väljaku ääres asub 1934. aastast Tallinna Kunstihoone. Seda hoonet tuntakse peamiselt armastatud näitusemajana, mõned ehk ka legendaarse Kuku klubi asupaigana, kuid vähesed on saanud piiluda maja sisemusse, kus väga eriilmelistes ateljeedes töötab igapäevaselt üle 20 kunstniku. Päris sellisel kujul neid ateljeesid enam kauaks ei ole: 2022. aastal läheb maja kauaoodatud kapitaalremonti.

Kunstnik Leonhard Lapin oma ateljees FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Eesti avangardi klassik Leonhard Lapin on Vabaduse väljakul ateljeed pidanud kümmekond aastat. Suvisel ajal võib teda tihti kohata ka allkorruse kohvikus, mida kutsutakse Wiiraltiks. Kui ütleme Lapinile, et soovime tema ateljeed ajaloo tarbeks jäädvustada, on klassik meist muidugi juba ette jõudnud. «Selle pildi tegin ma juba jaanuaris ära,» ütleb ta ja annab oma külalistele postkaardi iseendast keset ateljeed taburetil istumas nagu Tiibeti munk. Vana arhitekt kolimisideest vaimustuses pole ja ütleb, et enne kui pole korralikult kinnitatud projekti, ei kavatse ta ennast liigutada.

Lapini töölaud FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Kunstniku kamm ja põll FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Kunstnik Tanja Muravskaja oma ateljees FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Kohe Lapini kõrval asub Tanja Muravskaja tilluke, 12,5 m2 suurune ateljee. Maksimaalselt on ateljees ühe kunstnikuvestluse ajal viibinud lausa 12 inimest. Muravskaja on Vabaduse väljakul töötanud 2012. aastast, enne seda asus ta ateljee Telliskivi loomelinnakus. Enne kolimist plaanib Muravskaja ​teha ateljeemüügi ning pärast remonti kavatseb taotleda suuremat pinda, kuna peamiselt fotomeediumis töötava kunstnikuna tuleb fotode tegemiseks ikkagi alati suurem stuudio rentida. Praegust väikest ruumi kasutab ta arvutiga töötamiseks, kuraatoritega kohtumiseks ja asjade hoiustamiseks.

Muravskaja ja Lapini ateljeeuksed asuvad kõrvuti FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Nõukogude ajal asus Lapini, Muravskaja ja Evi Tihemetsa ateljeede asemel kunstnikeperekonna Sagritsate korter, kusjuures Muravskaja ateljee oli kasutusel köögina. Siis asus seal ka puupliit, mille ateljee esimene rentnik Liina Siib 1990. aastate alguses välja lõhkus. Pärast seda töötasid samas ruumis veel Jasper Zova ja Dénes Farkas.

Vaade Tanja Muravskaja ateljee väikesest aknast FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Kunstnik Liina Siib oma ateljees FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Oma praegust ateljeed rendib Liina Siib aastast 2004, enne teda töötas seal metallikunstnik Juta Vahtramäe. Algusaegadest mäletab Siib ka kahte koloriitset vanaprouat ülemiselt korruselt: keraamik Aurora Tippe ja akvarellist Margarethe Fuks. Kena väike vanaproua Tippe peatas Liina tihti koridoris, et kella küsida. Siiani pole maja mõnus õhustik kuhugi kadunud. «Siia on hea tulla, siin on sõbralikud inimesed,» arvab Siib.

Liina Siib lasi mööbli oma jooniste järgi ateljeesse valmistada heal tuttaval FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Kunstnik Jüri Kask oma ateljees FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Kunstnik Jüri Kask töötab Kunstihoone ateljees aastast 1991. Enne seda kuulus ateljee ei kellelegi muule kui Adamson-Ericule. Ja veel varem rentis ruumi Johannes Greenberg. Nii et maja peaaegu 90-aastases ajaloos on Kask selles ateljees alles kolmas asunik. Tema naaber oli pikalt Kaljo Põllu, kellega suheldi palju. Samas koridoris oli ateljee ka legendaarsel graafikul Vive Tollil. Kui fotograaf küsib, miks kasutab Kask maalimiseks prožektoreid, ütleb kunstnik nii muuseas: «Ah, laejuhtmed kõdunesid ära. Need on ju 1936. aastast ja ega minu ajal polegi siin kunagi laevalgusteid olnud.»

Kunstniku pintslid ja märkmed põrandal FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Jüri Kase ateljeest avaneb vaade vanalinnale, aknale on jäänud väike joonistus FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Tõnis Laanemaale iseloomulik Rooma tervitus. FOTO: Eero Vabamägi / Postimees