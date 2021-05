Mingi hetk oli nii, et just noorema generatsiooni artistide jaoks ei olnud albumi välja andmisel üldiselt mõtet, pigem keskenduti üksikutele paladele, sest kes seda albumit ikka kuulata viitsib. Viimasel ajal on aga albumeid tulnud ridamisi: näiteks nublu, Pitsa, Väike PD ja nüüd sina. Nii et see formaat ei ole ikka päris surnud?