Tundidepikkusest transist väljudes tajud askeldava maailma hammasrattaid keerlemas sulle vastassuunas – sihipärane elutegevus näib kui pahupidi pööratud kinnas. Adud teravalt tegelikkuse traagelniite. Viimaks uhub sinust üle see viljakas väsimus, millest kirjutab Hasso Krull oma raamatus «Tänapäeva askees». Maailm on seal ja sina oled siin. Oled korraga tühi ja valmis, sisu ja koor – oled zen. See on läbiproovitud võimalus oravarattalt maha astuda, ajutine pagemisjoon, mille on välja joonistanud reivikultuur.