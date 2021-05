Välismaa lühiuudised

Valgevene opositsionäär astus kohtu ette

Valgevene opositsioonipoliitik Pavel Severinets läks eile kohtu alla, kus teda süüdistatakse massirahutustega liitumises. Severinets, kes on registreerimata Valgevene Kristlike Demokraatide esimees, vahistati eelmise aasta juunis piketil. Kohtuistung peeti kinniste uste taga. Severinetsi naine Olga, kes lootis abikaasat istungi ajal näha, ütles, et toimuv on kohtupidamise mõnitamine. Severinetsit, kes on ka varem poliitilise tegevuse eest vangis olnud, ähvardab nüüd kuni kaheksa-aastane karistus. Ta on trellide taga juba viimased 11 kuud ega saanud osaleda ulatuslikel meeleavaldustel, mis tõid presidendivalimiste järel Minski tänavaile kümneid tuhandeid inimesi. AFP/BNS​