Mis on juhtunud? Taustast nii palju, et kaheksa aastat tagasi, aastal 2013, üllitas Sony oma seniajani eduka mängukonsooli PlayStation 4. Aastal 2019 kuulutas ta välja oma uue, üheksanda põlvkonna konsooli PlayStation 5 (PS5), mis ilmus turule eelmise aasta novembris. Võimas ja ihaldusväärne konsool pakub kuni 8K ekraanilahutust, sellel on 16 GB operatiivmälu ja ligi üks terabait ülikiiret SSD-massmälu (vanamoodi öeldi selle kohta ketas). Kõik on väga tore, kui poleks ühte suurt aga…