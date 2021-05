See juhtus juba hea mitu aastat tagasi, kui aedadesse ja suurematele platsidele hakkasid ilmuma robotmuruniidukid. Kõrvaltvaatajale täiesti arusaamatut trajektoori mööda toimetavaid tegelasi käidi lausa vaatamas. Muruniidutalunikud panid roboti tööle, jätsid oma niidukid sinnapaika ja kolisid üle mõistlikumate toimetuste või grilli juurde. Need kodulooma meenutavad tegelased tekitavad aga endiselt küsimusi. Millisesse aeda ta sobib? Kas peab valvama, et tublit töölooma varguse või nalja pärast minema ei viidaks?