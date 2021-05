Neli kooli sõlmisid koostöölepingu Tallinna tehnikaülikooliga

Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles, et koostöö mõte on panustada koos gümnaasiumitega noorte õpetamisse ja arendamisse, et neil oleks oskus teha tulevikus teadlikke edasiõppimise ja karjäärivalikuid. «Tänu koolide ja ülikooli seatud koostööeesmärkidele ja pikaajalisele plaanile loome süsteemsuse, et õppetöö oleks sisukam, tulemuslikum ja toetaks õpilasi,» selgitas ta.