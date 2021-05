Kuuelapselisest perest pärit disainer õpetab meestele tunnete keelt

Tellijale

Noor moedisainer Hannes Rüütel (pildil) on laiema avalikkuse ette toonud alles kolm kollektsiooni, kuid juba on tema lood inimeste hulka lendama läinud. Ta märgil on oma austajad ning lisaks veebipoele on asjad jõudnud mitmesse Eesti disainipoodi. Ilma suure pühendumise ja tööta nagu ka selge omapärata poleks selline asi ilmselgelt võimalik. Hannesel on aga taskus varuks veel teisigi trumpe.

Miks kavandate just meestele?

Olen kooliajast saati tahtnud disainida meesterõivaid. Süda kutsub sinnapoole. Samas kui vaatad mu asju – miski ei takista ka naisi neid selga panemast, kuid fookus on meestel. See on ala, kus end tugevana tunnen. Tõsi, ega paljud seda valikut ei tee, aga mind tõukas enda isiklik kogemus riiete valimisel ja kandmisel. Olen kindel, et oskan paremini mõista meesterahvaste ootusi ja vajadusi riietuse puhul.

Inimesi ju huvitab alati väga, kes on looja kollektsiooni taga, vahel rohkemgi kui moelooming ise. Kes on Hannes Rüütel?

Ma olen suures peres üles kasvanud. Kokku on meid kuus õde-venda ja mina olen seal keskel. Olen saanud nii vanemate õdede-vendade sabas sörkida kui ka hoida päris pisikesi õdesid-vendi. See on lausa uskumatu, et me kõik saame omavahel suurepäraselt läbi...