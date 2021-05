Autoteater piirangute keskel ja lõpus

Tartu Uue Teatri lavastust «Kõigi piirangute lõpp» näeb ERMi tagumises parklas. Kupli all on näitleja Nero Urke, publik aga saab Ivar Põllu uusimat tööd kogeda läbi autoakna. FOTO: Ivar Põllu

Ivar Põllu uuslavastus «Kõigi piirangute lõpp» on kahtlemata sümboolne juhtum Eesti teatriloos, kus kohtuvad koroonaeelne, -aegne ja -järgne ajastu. Põllu on loonud lavastuse, mis toob näitlejad ja vaatajad küll üheks ajaks ühte kohta kokku, ent vastab (peaaegu) kõikidele viiruse ennetuse reeglitele. Iga leibkond püsib etendusel oma autos, näitlejad puutuvad omavahel kokku ainult kahekaupa ja vabas õhus. See on lollikindel lavastus – kui kasutada Ivar Põllu sõnu «Kõigi piirangute lõpu» kirjeldamiseks. Loodetavasti jääb aga taoline autoteater ikka erandiks.