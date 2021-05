Neeme Raud paljastab oma kauase saladuse

Kõik algas sellest, et kaotasin New Yorgis võime magada. Tahtsin olla korrespondent, kes on pidevalt, kakskümmend neli tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas Eestile saadaval. Mu kodus mängis kogu aeg teleris CNN, ka öösel, et ühtki tähtsat uudist maha ei magaks. Kuni avastasin, et unerežiim oli täiesti kadunud. Kaasa aitas ka suur ajavahe Eestiga.