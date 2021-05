Värvikas lugu David Copperfieldist

Parimat sorti huumoril ja satiiril kipub olema omadus ikka kellegi hari punaseks ajada. Nii juhtus ka Šotimaal sündinud Iannucci eelmise filmiga «Stalini surm» (2017), mis Venemaal ja Kõrgõzstanis lausa ära keelati. Põhjuseks «lugupidamatu suhtumine kuulsusrikkasse ajalukku ja juhtidesse». «David Copperfieldi isiklik elulugu» pidi vastu võtma täiesti filmikunstivälist kriitikat «värvipimeda» näitlejate valiku eest. Kuidas saab nii olla, et nimiosalist, oma elulugu üles tähendavat Copperfieldi kehastab filmis paduandekas, aga tõmmu, India juurtega Dev Patel!? No ja mis siis: kuulsa briti huumori lippu tänapäeval kõrgelt lehvitav Iannucci on samuti multikultuursuse vili, kes sündis Itaaliast Šotimaale Glasgow’sse välja rännanute peres.