Tuttav rääkis et Gateside lahutusse on segatud Eesti võtmeisikud, nagu Toomas-Hendrik Ilves ja Seidi Voogre ehk nn Rannamaja Seidi, keda templirüütlid kasutavad oma agendina.

Jõudsin seda salajast informatsiooni vaevu seedima hakata, kui juba helistas üks teine tuttav. Tema sõnul on lahutuse põhjus hoopis proosalisem. Ta rääkis, et üks tema Ameerikas elav sõber tunneb lähedalt ühte FBI töötajat, kes on Bill Gatesi sõber. See FBI töötajast Bill Gatesi sõber olevat talle andnud salajast informatsiooni, mille kohaselt lahutuses ei ole midagi imelikku. Gateside perekonnas olevat juba ammu olnud pidevad tülid.

Nagu teada, teeb Bill Gates väga palju tööd. Tihti tuleb ta õhtul hilja näljase ja väsinuna töölt koju. Aga süüa teha Melinda ei viitsi. Köök on segamini, kraanikausis on mustade nõude kuhjad. Melinda lesib voodis ja vaatab Netflixi seebiooperit. Enda arvates on Melinda tähtis kirjanik ja ärinaine. Töökaaslased pidavat selja taga Billi üle naerma, et Billil on alati sokikannas auk. Melinda sokke ei nõelu.