Mida teha, kui laps ei kuula vanemat üldse ja on jooma hakanud?

Loen siit kirjast välja mitu toimetulekut toetavad faktorit. Noorele inimesele on väga oluline see, et tal on lapsena vähemalt ühe vanemaga hea suhe, ning see, et tal on sõpru. Teismelisele on arenguks vaja nii oma piire katsetada kui ka vähem oma vanematest sõltuda, olla koos omavanustega. Ikka selleks, et aru saada, kes täpselt ollakse, milleks ollakse võimeline.