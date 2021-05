Oot, ega te meile lauda liha ei toonud?

Koka käest asja uurinud ettekandja kandis ette, et tegu on herne-oa pihviga, seega ikka taimetoit. Aga niisugust Marunakat soovitan proovida ka veendunud karnivooril! Google annab Marunaka esimeseks vasteks mingi Jaapani puidutööstusmasinate suurtootja, aga antud juhul pidi olema tegu peene marinaadiga. Kui see oli kaste, mida mulle mustas kannukeses kõrvale serveeriti, sobis see ülejäänud komplektiga hiilgavalt.