Sinna ja tagasi. Kängurut ei ole kodus

Öeldakse, et alles reisil õpid oma sõpru tõeliselt tundma. Kahjuks on see tõesti nii. 2002. aastal käisin koos väiksema seltskonnaga avastamas Tšiili tohutuid kõrbeavarusi ja läks kuid, enne kui mõned kaaslased minuga uuesti rääkima hakkasid. Mis teha, stress toob välja meie peidetud poole. Ja küllap kehtib see ka riikide kohta.