«Emotsioonid on nii laes, et ma ei suuda arvutada,» ütleb Rannap umbes tund enne südaööd. Väljas on peaaegu pime, aga uudishimu on nii suur, et Rannap loeb taskulambi valgel vihikust arve ja ajakirjanik liidab. Kokku tuleb 166. Nii palju pole kunagi varem ühe õhtuga kirja saanud. Seda enam, et veel paarkümmend aastat tagasi oli see pisike kärnkonnaliik Eestis peaaegu välja surnud.