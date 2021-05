Lühiuudised

EESTI

Vähemalt 30-aastased saavad Covid-19 vastu vaktsineerimiseks digiregistratuuris aega broneerima hakata alates tänasest. Covid-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul otsustas töörühm alustada 30-aastastele vaktsineerimisvõimaluse pakkumist varem, et hajutada koormust digiregistratuurile ja sellega seotud haiglate IT-süsteemidele. Esmaspäeva õhtul kell 19 avaneb digiregistratuuris broneerimisvõimalus kõigile alates 16. eluaastast. Esmaspäeval avatakse Covid-19 vaktsineerimisvõimalus pärast tööpäeva lõppu seetõttu, et sel päeval kinnitavad tootjad vaktsiinide tarnegraafikud, mis võimaldavadki õhtul avada juuni vaktsineerimisajad. PM

MAJANDUS

Circle K reedesest Balti riikide pealinnade hinnavõrdlusest selgub, et Tallinnas püsisid kütusehinnad eelmise nädala tasemel; Riias tõusid kõik kütusehinnad, ent Vilniuses langesid kõik bensiinikütuste hinnad, kuid diislikütuse hind tõusis. Diislikütuse hind Tallinnas oli 1,199 eurot ehk 0,8 senti vähem kui Riias, kuid viis senti rohkem kui Vilniuses. Baltimaade kalleimat bensiinikütust müüakse ka sel nädalal Tallinnas. 95-oktaanise bensiini hind oli Eesti pealinnas 1,389 eurot, mis oli 8,2 senti rohkem kui Riias ja 14 senti rohkem kui Vilniuses. 98 miles plus bensiini hind oli Tallinnas 1,439 eurot, mis oli Riia ja Vilniuse omast kallim vastavalt 7,2 senti ja 9,1 senti. BNS

1,7 miljonit korda külastati mullu muuseume , mis on 2019. aastaga võrreldes enam kui kaks korda vähem.

EESTI

Eile hommikul suri 99-aastasena Eesti Heliloojate Liidu liige, helilooja Ester Mägi (pildil). Mägi kooriteosed kuuluvad kümnete Eesti kooride püsirepertuaari ja on auhinnatud paljudel laulukonkurssidel. Mägi teosed on kõlanud Soomes, Rootsis, Saksamaal, Poolas, Venemaal, USAs ja Austraalias. Teda on autasustatud Riigivapi V klassi teenetemärgiga (1998) ja kultuuripreemiaga pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest (2014). PM