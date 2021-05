Bussiootekojas näeb laste töid haiglate toetuseks

Esimene näitus neist avati pühapäeval Luunja bussijaama välis- ja siseseintel.

Ootekoda galeriiks

Luunja bussijaam on 1990. aastate algul eriprojekti järgi valminud puitehitis, kus praegugi saavad inimesed aega parajaks teha. Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuse direktor Kadi Kalmus organiseeris sel kevadel bussiootekojale kohalike noorte abiga värskenduskuuri ning leidis, et see on vägagi sobiv vabaõhunäituste galerii koroonaaega silmas pidades.

Näitusel näeb värvipliiatsijoonistusi haigemajadest, süstlaga tädidest, punase ristiga autodest, kanderaamidest ja neil lamavatest inimestest, aga ka vanemate koolilaste sümbolistlikke töid.

Kadi Kalmus lisas, et joonistuste kogumise aeg ei ole veel läbi. Töid oodatakse 1. juunini. Infot, kuidas ja mis reeglite järgi neid saata, leiab Facebookist, kui otsida sündmust «Haiglatele loovusega tänuks». Kadi Kalmus arvas, et võibolla just nüüd, mil lapsed on taas koolis ning õpetaja näeb neid klassiruumis silmast silma, on hea võimalus paluda õpilastel koroonaajale veel kord mõelda ja end loovalt väljendada.

Joonistuste kogumine on vaid üks osa ettevõtmisest. Soovist tunnustada meedikuid on sündinud ka laul «112», mille sõnade autor on Marika Loderaud ning muusika autor Liina Arras, mõlemad Luunja keskkooli õpetajad. Näituse avamisel esitas selle õpilane Grete Gogolin.

Laulule head lendu

Laulu eesmärk on pöörata tähelepanu kiirabitöötajaile, kinnistada mudilastes ja nooremates koolilastes telefoninumbrit 112 ning levida Eestist kaugemalegi. Pala on sisse lauldud eesti, vene, inglise, hispaania, kihnu ja võru keeles, esitajaks solistid, kelle emakeel ongi üks või teine neist keeltest.

Laulusõnade tõlge on aga ka prantsuse, soome, itaalia ja saksa keelde, kuid neis keeltes esitajaid veel otsitakse. Seda, kuidas laul terves maailmas ringlema hakkab, näeb loodetavasti pärast suve sügisel.