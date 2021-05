Välismaa lühiuudised

Venemaa hoiatas läänt Arktika nõudlemise eest

Vene välisminister Sergei Lavrov hoiatas sellenädalase Arktika Nõukogu kohtumise eel Reykjavíkis lääneriike nõuete esitamise eest Arktikale. «Kõigile on olnud pikka aega täiesti selge, et see on meie maa,» ütles Lavrov pressikonverentsil, mis toimus enne kaheksaliikmelise nõukogu ministrite tänast ja homset kohtumist. «Las ma rõhutan seda veel kord – see on meie maa ja meie meri,» lisas Lavrov. «Aga kui NATO üritab õigustada oma laienemist Arktikasse, siis on see ilmselt veidi teistsugune olukord ja siin on meil küsimusi oma naabritele nagu Norra, kes proovivad õigustada vajadust, et NATO Arktikasse tuleks.» AFP/BNS