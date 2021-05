Eesti lühiuudised

Jaani: politsei valis taktika korralduse järgi

​Siseminister Kristian Jaani (pildil) selgitas esmaspäeval riigikogu ees, et politsei valis aprillikuiste meeleavalduste ja 9. mai ürituste puhul erineva taktika tulenevalt ürituste korraldusest. «See, et politsei taktika oli erinev, oli muuhulgas seotud sellega, et olud olid muutunud selles osas, kui palju inimesi tohtis koos olla korraldatud avalikul üritusel,» ütles Jaani. Tema sõnul oli oluline aspekt ka see, et 9. mai üritustel olid konkreetsed korraldajad ja kontaktisikud, kes suhtlesid politseiga. Ka peeti 9. mail pronkssõduri juures politsei ja terviseameti korraldustest kinni. BNS