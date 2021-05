Välismaa lühiuudised

Austria loobub AstraZeneca vaktsiinist

Austria loobub järk-järgult AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamisest, sest sellega on tarneraskusi, ja pärast teateid kõrvaltoimetest suhtuvad paljud inimesed sellesse umbusuga, ütles tervishoiuminister Wolfgang Mückstein. Austriast saab Norra ja Taani järel kolmas riik, kes lõpetab täielikult AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise. «Tõenäoliselt teeme esimesi süste AstraZenecaga veel juuni alguseni, aga siis me enam AstraZenecaga ei jätka,» ütles minister Mückstein. Ta lisas, et esimese doosi AstraZeneca vaktsiini saanud inimesed saavad ka teise doosi sama vaktsiini. Tervishoiuametnikud otsustavad hiljem, millisele vaktsiinile edaspidi üle minna. Mückstein, kes on ka ise arst, kinnitas, et AstraZeneca vaktsiin on täiesti ohutu, aga Austria otsustas sellest loobuda, kuna sel on rahva hulgas halb maine ja firmal on tarneraskusi. AFP/BNS