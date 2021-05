Meie loomingulise stuudio peamine tegevus on animafilmide tootmine. Samas soovin stuudioga hoida pulssi kogu kultuuriväljal toimuval – see võib tähendada nii ürituste korraldamist kui ka filmide levitamist. Ma ei soovi end raamidega piirata. Pigem lähtun alati küsimusest, kas see miski, millega parasjagu tegelema hakkan, on minu silmis oluline, toob kultuuri uusi tuuli või tõstab esile olulist vana.

Stuudio sai alguse 2020. aasta lõpus, seega küllaltki probleemsel ajal. Üheks ajendiks oli kindlasti soov tuua Eesti (ja maailma) animafilmi maastikule värskeid teemasid ja hääli. Lühianimafilmi nähakse sageli kas kitsa kultuuriniši või lastele suunatud ajaviitena. Vaatamata sellele, et lühianimatsioon esineb edukalt festivalidel, jõuavad rikkaliku maailma tundlik huumor ja nüansid siiski vaid piiratud publikuni. Üks AAA soove on teha lühifilmimaastikul kõlavad hääled kuuldavaks. Teisalt soovin stuudio loominguga ise hoida kätt ajastu pulsil. AAA Creative toodab filme, mis lahkavad nüüdisaja fenomene ja probleeme läbi sõbraliku iroonia.

Kes on stuudio loojad ja töötajad, milline on selle struktuur?

Režissööridena lavastavad hetkel AAAga koostöös oma filme Sander Joon ja Liisi Grünberg. Sander on omanäolise maailmatunnetusega režissöör, kelle varasemad filmid («Velodrool», «Moulinet» ja «Sounds Good») on käinud mitmel olulisel festivalil, nagu Annecy, DOK ­Leip­zig, Ottawa, Go Short, Stuttgart, Fredrikstad, PÖFF Shorts, Kaboom, Supertoon, Animateka, GLAS. Ta on ka «Vanamehe filmi» kunstnik. Liisi on andekas anima­režissöör, illustraator ja koomiksikunstnik. Loodan, et praegu kujunenud loomingulised suhted kannavad vilja ka tulevikus.