Välismaa lühiuudised

Taani toob džihadistide taanlastest lapsed koju

Taani teatas, et kavatseb repatrieerida Süüriast 19 džihadistide taanlasest last ja kolm ema, arvestades halbu tingimusi laagrites, kus neid kinni hoitakse. Süüria kirdeosas Hasakeh’ piirkonnas asuvas al-Holi laagris hoitakse äärmusrühmituse ISIS võitlejate arvatavaid sugulasi. Humanitaarolukord ja laste radikaliseerumine laagrites sundis Taani valitsust, mis varem vastustas igasugust sekkumist, oma seisukohta muutma. Peaminister Mette Frederiksen kinnitas märtsis, et Taani kodanike vanemad neis laagrites ei ole repatrieerimise kandidaadid, kuid nüüd muutis valitsus meelt, kuid ilmselt seisavad emad Taani naasmisel silmitsi terrorismisüüdistusega. Taani politsei luureteenistuse PET andmetel on Taanist Süüriasse võitlema läinud vähemalt 160 inimest. Umbes kolmandik neist on saanud lahingutes surma, 32 on endiselt seal ning pooled on naasnud Taani või elavad mujal. AFP/BNS