Eesti lühiuudised

Kaja Kallas: laste pommitamine tuleb lõpetada

Peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) sõnul on Iisraelil õigus kaitsta end terrorirühmituse Hamas raketitule eest ning ta mõistab raketirünnaku hukka. «Samas peab igasugune vastus sellele olema proportsionaalne ning rahvusvahelise õigusega kooskõlas. Sellises konfliktis on oluline kaitsta tsiviilelanikke, eriti lapsi, ning vägivald tuleb kohe lõpetada,» sõnas Kallas. Valitsusjuht nentis, et Iisraeli ja Palestiina konflikt on kestnud liiga kaua ja seda saab lahendada vaid mõtestatud läbirääkimistega, mille mõlemad pooled soovivad edasi liikuda. PM

Kirjandusmuuseumit hakkab juhtima Tõnis Lukas

Eesti kirjandusmuuseumi direktori valimised lõppesid eile sellega, et haridus- ja teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjon langetas otsuse Tõnis Lukase kasuks ning tegi minister Liina Kersnale (Reformierakond) ettepaneku sõlmida temaga tööleping. Direktori ametiaeg algab 1. juunil ja kestab viis aastat. «Hinnatud ajaloolasena tunneb Tõnis Lukas humanitaarteadusi ja arhiivindust ning orienteerub suurepäraselt Eesti kultuuriloos,» märkis teaduspoliitika komisjoni aseesimees, ministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. Tartu Postimees

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar. FOTO: Mihkel Maripuu

Mart Raudsaar valiti Euroopa meedialiidu asepresidendiks

Euroopa progressiivset meediatööstust ühendav News Media Europe (NME) valis üleeilsel peaassambleel NME asepresidendiks Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaare (pildil). Raudsaare volitused NME asepresidendina hakkavad kehtima 17. novembrist ja need kehtivad kaks aastat. Varem on Raudsaar Eesti Meediaettevõtete Liidu juhina töötades kuulunud NME nõukokku. Raudsaar selgitas, et NME seisab laiemas mõttes katuseorganisatsioonina ajakirjanduse huvide eest. «Näiteks käibemaksusoodustus, mille me saime ka Eestis, oli võimalik tänu NME-le, kuna varem EL ei lubanud käibemaksu langetust digiväljaannetele. See oli juba ajast ja arust regulatsioon,» lausus Raudsaar. ELis oli algselt käibemaksusoodustus lubatud vaid paberväljaannetele. PM

86 650 eurot kogus sinilillekampaania tänavu veteranide ja tervishoiu ning spordivaldkonna projektide toetamiseks.

Kultuuriministeerium püüab orkestreid päästa