Kes on proovinud nutitelefoniga filmida, teab, et tulemus ei pruugi olla sugugi nii ilus, nagu soovitud. Kuidas ka ei püüaks, video on ikka jõnksuline ja kaader väriseb. Nutitelefoniga käest filmides ongi ühtlast ja sujuvat tulemust saavutada väga keeruline, et mitte öelda võimatu. Telefon on kaalult kerge ja inimene pole maailma parim statiiv. Kuidas siis ikkagi saada sujuvat videot?