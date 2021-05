Uku Uusberg ütleb, et teda inspireerib võimalus alustada tööd Tallinna Linnateatri inimestega. Järgmisel kahel aastal on teatri koduks Salme kultuurikeskus, sest vanalinnas ehitatakse Tallinna Linnateatrile uut suurt saali. FOTO: Sander Ilvest

Uku Uusbergi sõnul on Tallinna Linnateatri suurim autoriteetsus teatri näitetrupp. «Linnateatri trupis elab isikliku ande ja kogemuse kõrval kõrge töökultuur, see on Elmo Nüganeni ja Raivo Põldmaa pärand. See avaldub nii töösse suhtumises, maja ülesehituses kui ka teatriimesse uskumises,» märkis Uusberg. «Samuti on Tallinna Linnateatris alati aukohal psühholoogiline režissuur ja väga täpne näitlejatöö. Mul on au jätkata selle ilu edasist arendamist.»